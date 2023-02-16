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Сегодня, 13:17

Радченко заявил, что будет интересно посмотреть на Азмуна в игре с Россией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и Ирана.

«Думаю, это будет отличный матч. Не думаю, что мы увидим слишком большую разницу с предыдущими играми. Напротив, лично мне было интересно посмотреть игры против Таджикистана и Узбекистана, давно не играли друг с другом. Понятно, что у иранцев уровень футболистов будет повыше, и наверное, наши ребята настроятся на эту игру по-другому. Тот же Азмун, многого добился в футболе, заявил о себе, будет интересно увидеть его в игре против сборной России. Это будет хороший спарринг», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-budet-interesno-posmotret-na-azmuna-v-igre-protiv-sbornoj-rossii/
Дмитрий Радченко
Сердар Азмун
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