Дарья Карпина рассказала о самом ценном подарке Валерия

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья вспомнила о самом дорогом для нее подарке от супруга.

— Самый ценный подарок, который тебе вручил Валерий? — вопрос Карпиной.

— Это вообще очень интересная история. Когда-то давно, задолго до наших отношений с Валерой, мне одна знакомая присылает фотографию — и там картина. Говорит: я нашла ее в интернете, но такое чувство, что ее писали с тебя. Смотрю, а мне аж не по себе, в профиль — это я. Выставляю ее в соцсетях, и люди у меня спрашивают имя художника, потому что они хотят такой же портрет. И когда пишу, что это не я, — все в шоке.

Потом у нас уже начались отношения, и у меня вылезло воспоминание в Facebook. Я ему показываю эту картину, и он говорит: о, прикольно! Но, говорю, мол, это не я. Он нашел, кто написал эту картину. Оказалось, что это русский художник Волегов, живет в Испании. Валера, владея испанским, позвонил, и оказалось, что эта картина давно продана. И художник сделал ее репродукцию.

— То есть он не выкупил ее, а ее перерисовали?

—Художник сделал такую же. А Валера подарил мне на день рождения.

— Ее прямо с оригинала сделали?

— Да, из Испании прислали холст, и родители ставили рамку. Боялись, что она не успеет дойти к моему дню рождения, но успела.