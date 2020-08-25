Зачем сборной Кузяев и Нойштедтер без контракта? Отвечает Александр Мостовой

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» вызов в национальную команду полузащитника Далера Кузяева и защитника Романа Нойштедтера, которые на данный момент остаются без клубов.

— Серьезно, Кузяев до сих пор без контракта? — удивился Мостовой. — Очень странно, что они не нашли команду, а в вызове нет ничего странного, ведь оба — не новички. Игровая практика не помешала, но могу даже не сыграть, ведь вызвали 26 человек. А так будут тренироваться в команде, получат дополнительную нагрузку. (Евгений Белоусов)

Напомним, что 3 сентября команда Станислава Черчесова на стадионе «Динамо» примет Сербию, начало игры — в 21.45. 6 сентября Россия в гостях встретится с Венгрией, начало матча — в 19.00 (мск).

Луценко, Смолов и Мостовой вызваны в сборную России. Состав на матчи Лиги Наций