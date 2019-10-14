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Вячеслав Караваев: «Еще мальчишкой мечтал сыграть за сборную»

07:08
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев после разгромной победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду.

— Для меня это непередаваемые чувства — сыграть за свою Родину, за свою страну, — цитируют «Известия» Караваева. — Еще мальчишкой я об этом мечтал, и вот наконец-то удалось это реализовать. Эмоции великолепные.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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