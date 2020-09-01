Врач сборной России Безуглов рассказал о последнем тестировании игроков национальной команды

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как изменилась подготовка сборной в условиях карантинных ограничений.

«Мы не первый месяц находимся в ситуации карантинных ограничений и соблюдения медицинского протокола. Все алгоритмы были проработаны, а главное, что клубные врачи и сами футболисты очень ответственно к этому отнеслись», — сказал Безуглов YouTube-каналу сборной России.

«Для нас это уже привычный режим. Все вовремя проходят тесты, результаты, к счастью, отрицательные. И на базу в Новогорске все заехали, согласно медицинскому протоколу, никаких заминок не было. Все футболисты приехали со свежими тестами плюс мы сделали еще один, в понедельник. Все результаты — отрицательные. Будет еще минимум два тестирования от УЕФА. В среду, 2 сентября, и непосредственно перел вылетом в Венгрию. Сейчас игроки сборной и штат минимизировали контакты с окружающим миром и соблюдают дистанцию внутри базы, насколько это возможно», — отметил Безуглов.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).