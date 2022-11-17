Пономарев раскритиковал Карпина: «У себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо нашей страны»

Экс-футболист сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

«Сборная есть сборная, основа должна быть такой, как будто завтра мы уезжаем на чемпионат мира. Тем более, наша национальная команда играет с таджиками — надо обязательно выигрывать, а потом уже подпускать молодежь, 2-3 человека. А Карпин выставил всю молодежь, посмотреть. Что на нее смотреть? У нее ничего не получится. Не надо нам таких экспериментов. Это у себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо нашей страны. Болельщики смотрят и надеются, что у нас что-нибудь появится.

Карпин хотел, чтобы у нас в этой игре кто-нибудь из молодежи превратился в Пеле или Марадону? Так не бывает. Карпин не прав, что поставил такой состав на матч. Потом уже стал подпускать, сначала Захаряна, потом Мостового. Хотел посмотреть на Сычевого. Карпин выпустил его во втором тайме, но я нашего лучшего бомбардира так и не обнаружил«, — сказал Пономарев «СЭ».

В матче с Таджикистаном сыграл за сборную России полузащитник Сергей Пиняев, став самым молодым дебютантом национальной команды (18 лет и 15 дней). Ранее рекорд принадлежал вратарю Игорю Акинфееву (18 лет и 20 дней).

20 ноября сборная России проведет в гостях товарищеский матч против сборной Узбекистана.