Возвращение Маленького генерала. День, когда Адвокат принял сборную России

17 мая 2010 года на пост главного тренера сборной России был назначен Дик Адвокат. Контракт был подписан на 4 года по схеме «2+2»; заработная плата голландского специалиста составила 5 миллионов евро в год плюс бонусы за удачные выступления команды.

Первой игрой, проведенной сборной России под руководством Адвоката, стала товарищеская встреча с командой Болгарии, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу российской сборной.

Перед ним была поставлена цель пройти отбор на Евро-2012. Тренер справился с этой задачей, однако еще до начала турнира объявил, что покинет сборную после Евро-2012, не пожелав продлевать контракт с РФС. В

Во время подготовки к Евро сборная России провела товарищеские матчи с Уругваем (1:1), Литвой (0:0) и Италией (3:0). После этого сборная России отправилась в Польшу на Евро-2012. К тому времени беспроигрышная серия сборной составляла 14 матчей.

Первый матч в рамках финальной стадии турнира сборная России выиграла у сборной Чехии со счетом 4:1, потом была тяжелая ничья с Польшей (1:1) и поражение от греков — 0:1. В итоге сборная России заняла третье место в группе и покинула турнир, а Адвокат покинул пост тренера.