Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

27 июля 2018, 05:28

Владимир Пономарев: "Зря обнародовали зарплату штаба Черчесова, это не совсем этично"

Евгений Петров
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев - о зарплате главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее стало известно, что его тренерский штаб будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

- Прекрасная зарплата. Но соответствует ли она занимаемому положению сборной? Наверное, да. Все-таки вошли в восьмерку сильнейших команд, Черчесов провел большую работу. По сравнению с зарплатами тренеров в других странах у него, наверное, не самая большая, - цитирует экс-футболиста НСН.

По мнению эксперта, зарплата главного тренера должна быть не фиксированной на весь год, а зависеть от результатов команды.

 - Это было бы интереснее и лучше для тренера и понятнее для народа. А то, независимо от того, какое заняла команда место и как она сыграла, штаб получает свои 2,5 миллиона евро. Сумасшедшие суммы! Может быть, зря их обнародовали. Это не совсем этично, на фоне того, что у некоторых россиян зарплаты не превышают шести тысяч рублей, - добавил ветеран.

Источник: http://nsn.fm/sport/sumasshedshie-summy-veteran-futbola-o-novom-kontrakte-cherchesova.html
Владимир Пономарев (СССР)
Станислав Черчесов
10
Читайте также
Натурализованной кенийке в сборной Казахстана грозит дисквалификация
«Монако» с Головиным победил «Ланс» в чемпионате Франции
Пленный солдат ВСУ рассказал, как 7 дней ждал русских в Авдеевке
Силуанов рассказал о последствиях трансформации мировой экономики
Истребитель Су-34 уничтожил скопление сил ВСУ на купянском направлении
Эксперты объяснили вред употребления больше трех яиц на завтрак
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станислав Черчесов о Смолове: "То что нас не убивает, делает нас сильнее"

Путин вручит госнаграды игрокам и тренерам сборной России 28 июля
Новости
RSS RSS
Все новости