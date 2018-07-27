Владимир Пономарев: "Зря обнародовали зарплату штаба Черчесова, это не совсем этично"

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев - о зарплате главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее стало известно, что его тренерский штаб будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

- Прекрасная зарплата. Но соответствует ли она занимаемому положению сборной? Наверное, да. Все-таки вошли в восьмерку сильнейших команд, Черчесов провел большую работу. По сравнению с зарплатами тренеров в других странах у него, наверное, не самая большая, - цитирует экс-футболиста НСН.

По мнению эксперта, зарплата главного тренера должна быть не фиксированной на весь год, а зависеть от результатов команды.

- Это было бы интереснее и лучше для тренера и понятнее для народа. А то, независимо от того, какое заняла команда место и как она сыграла, штаб получает свои 2,5 миллиона евро. Сумасшедшие суммы! Может быть, зря их обнародовали. Это не совсем этично, на фоне того, что у некоторых россиян зарплаты не превышают шести тысяч рублей, - добавил ветеран.