Игрок сборной Чили Сото поделился мнением о возможном матче с Россией

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Чили.

«Может ли сборная России провести товарищеский матч с Чили? Да, конечно, я могу такое представить. Выиграла бы сборная Чили! (Смеется). Было бы здорово встретиться на чемпионате мира», — приводит слова Сото Metaratings.ru.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.