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Сегодня, 19:21

В УЕФА заявили, что вопрос допуска российских сборных до 17 лет зашел в тупик

Руслан Минаев
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Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон заявил, что вопрос о возвращении российских сборных до 17 лет к участию в международных матчах зашел в тупик.

«Вопрос (допуска сборных России до 17 лет) сегодня просто был снят с повестки дня без какого-либо обсуждения. Так что вопрос о какой-либо форме участия России в турнирах УЕФА теперь полностью зашел в тупик», — цитирует Нильссона телеканал SVT.

10 октября в УЕФА объяснили отмену решения по допуску сборных России до 17 лет.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.

Сборная России по футболу
УЕФА
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