Булыкин призвал не спешить с переходом в Азию из-за отмены решения УЕФА о допуске России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) после отмены решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«Не считаю, что на этом фоне надо непременно перестроиться на Азию. Там тоже есть противники России, которые не захотят играть с национальными командами нашей страны. Оптимальнее всего будет дождаться окончания СВО и только потом принимать конкретные решения», — приводит слова Булыкина RT.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.