В УЕФА объяснили отмену решения по допуску сборных России до 17 лет

В пресс-службе УЕФА объяснили решение об отмене допуска сборных России до 17 лет до участия в международных соревнованиях.

«Пункт повестки дня был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть», — цитирует ТАСС пресс-служба УЕФА.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.