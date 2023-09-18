В Госдуме оценили заявление главы УЕФА о возвращении России на международные футбольные турниры

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал выступление президента УЕФА Александера Чеферина о сроках возвращения российских клубов и сборной на официальные международные соревнования.

«К сожалению, Чеферин ничего нового не сказал. Мы понимали, что к этому все идет. Слишком долгой была пауза, хотя у нас были ожидания, что отстранение российских клубов и сборной отменят. Это должно было произойти давно. Но руководитель УЕФА решил сейчас обнародовать свою позицию. И надежды на то, что мы увидим наши клубы в еврокубках в ближайшем будущем, не оправдались. Конечно же, ничего хорошего для нашего футбола в этом нет. Но и трагедии нет тоже. Мы уже второй сезон не участвуем в еврокубках. Естественно, это удар и по клубам, и по болельщикам, и по молодежи, которая хочет попробовать себя в матчах с сильными европейскими соперниками. Однако чемпионат Российской Премьер-Лиги достаточно классный, зрелищный, интересный и наполненный эмоциями», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

Ранее Чеферин заявил, что Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.