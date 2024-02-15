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15 февраля, 22:55

Игнатьев: «Матчи с Сербией и Парагваем заслуживают уважения. Будет настоящий тренинг для команды!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил соперников национальной команды в марте.

Ранее стало известно, что сборные России и Парагвая проведут очную встречу 25 марта. Этот матч будет учтен в рейтинге ФИФА. 21 марта команда сыграет с Сербией.

«РФС в такое трудное для нашего футбола время делает все возможное, чтобы наша главная команда не осталась без спаррингов. Надо отдать должное! Матчи с Сербией и Парагваем заслуживают уважения. Думаю, это будет настоящий тренинг для нашей команды. Для меня хорошо, что сборная играет в Москве. Но вообще проводить матчи в разных городах для поднятия интереса болельщиков — это прекрасная идея. Однако в Москве все по-другому. И сам город, и организация. Это создаст определенную имиджевую составляющую. Любая другая команда, узнав, как матчи проходят в Москве, будут с удовольствием откликаться на наши предложения. Думаю, болельщики придут на стадион!» — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.

Источник: Betonmobile
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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