Кузяев рассказал, что нормально отнесся к пропуску сбора команды России из-за игры «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал пропуск начала сбора национальной российской команды из-за матча петербургского клуба в Кубке России.

«Отнесся нормально, это не мое решение. Меня оповестили клуб и сборная», — цитирует Кузяева ТАСС.

С 14 по 20 ноября сборная России провела учебно-тренировочный сбор, сыграв товарищеские матчи с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Кузяев пропустил этот сбор из-за матча «Зенита» с «Факелом» (2:0) в Кубке России. О том, чтобы он остался в клубе, попросил президент петербуржцев Александр Медведев.