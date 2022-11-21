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Сегодня, 11:29

Кузяев рассказал, что нормально отнесся к пропуску сбора команды России из-за игры «Зенита»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал пропуск начала сбора национальной российской команды из-за матча петербургского клуба в Кубке России.

«Отнесся нормально, это не мое решение. Меня оповестили клуб и сборная», — цитирует Кузяева ТАСС.

С 14 по 20 ноября сборная России провела учебно-тренировочный сбор, сыграв товарищеские матчи с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

Кузяев пропустил этот сбор из-за матча «Зенита» с «Факелом» (2:0) в Кубке России. О том, чтобы он остался в клубе, попросил президент петербуржцев Александр Медведев.

Источник: https://tass.ru/sport/16382979

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Далер Кузяев
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