Сафонов: «Посмотрим, готов ли Лунев конкурировать за место в сборной России»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о конкуренции за место первого номера в сборной России с вратарем «Карабаха» Андреем Луневым.

«Конкуренция с Луневым? Мы с Андреем в хороших отношениях, буду рад его увидеть в сборной. Готов ли он конкурировать за место в сборной? Посмотрим, все будет видно на тренировках, кто и как готов. Наверное, уже на сборах решится, кто займет место в воротах», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

1 марта тренерский штаб объявил расширенный состав сборной России из 38 футболистов. Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20.00 (мск).

20 ноября сборная России одержала разгромную победу над Кубой со счетом 8:0.