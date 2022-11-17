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Сегодня, 22:14

Тренер сборной Таджикистана считает, что ничья с командой России равносильна победе

Мария Гусева
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Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт подвел итоги товарищеского матча с Россией (0:0).

«Мы довольны тем, как все в итоге сложилось. Хотя при определенном стечении обстоятельств могли и победить. Для нас эта ничья равносильна победе, потому что сборная России — очень сильная команда. Может быть, вы заметили, в последние дни я поставил команду России в неудобное положение, потому что я отдал ей роль фаворита, тем самым переложил давление на соперника. Все ждали от России только победы, но в итоге мы психологически были куда более раскрепощенные, чем соперник», — цитирует ТАСС Шегрта.

Игра прошла в Душанбе на Центральном республиканском стадионе, вмещающем 20 тысяч зрителей.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

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