Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:21

Стрепетов: «На меня игра сборной России произвела удручающее впечатление»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против Таджикистана (0:0).

— На меня игра сборной произвела удручающее впечатление. Мы постоянно расхваливаем молодых российских футболистов, доходило до того, что предлагали в РПЛ расстаться с легионерами и играть только своими. Многих отправляют чуть ли не в топ-клубы. Но так за сборную играть нельзя. Любая команда должна себя уважать. Приезжая в Таджикистан, мы должны забивать два-три мяча, поблагодарить болельщиков и уезжать. Сегодня же футбола не было. Мы не увидели ни рисунка игры, ни голевых эпизодов, хороших комбинаций. Не на что бросить взгляд. И это против такого соперника! Да у нас один Захярян стоит больше, чем вся основа Таджикистана вместе со скамейкой запасных. А у них было два-три момента, и будь они чуть грамотнее в атаке, они бы больше угрожали нашим воротам, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

— Но все же, это экспериментальный состав сборной...

— Безусловно, но все равно играть надо на победу. А я этого не увидел — ни экспериментальной сборной, ни сборной будущего, ни сборной настоящего. Сегодня команда оставила удручающее впечатление своей игрой.

— Где же им черпать вдохновение, если такое отсутствие перспектив вокруг...

— Ты надеваешь футболку сборной России, это стимул в любом случае и мечта любого футболиста. Все сборники выступают в хорошем чемпионате, имеют отличные контракты, и отношение к своему делу должно быть профессиональным. У нас в РПЛ есть сильные команды, первенство проходит на высоком уровне, а сборная — это лицо чемпионата. А в этом матче я не увидел мастерства...

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-posle-takih-matchej-za-sbornuyu-transfernaya-stoimost-nashih-zvezdny-h-mal-chikov-upadet/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
1
0
Читайте также
Страшная болезнь и наркотики. Из-за чего погиб бывший нападающий «Авангарда»
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
С обратной стороны медалей: что сделал Александр Горшков для фигурного катания
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
«В Киргизии играли в 10 раз хуже, но выиграли». Карпин подвел итоги матча с Таджикистаном
Селихов: «Очень рад дебютировать за национальную сборную России»
Радимов — о товарищеском матче: «Мне кажется, какое-то стеснение было у молодых игроков»
Президент «Ахмата» поздравил Сапдулаева с дебютом за сборную России
Селюк — о товарищеском матче: «Это позор, Узбекистан обыграет сборную России»
Тренер сборной Таджикистана считает, что ничья с командой России равносильна победе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной Таджикистана считает, что ничья с командой России равносильна победе

Селюк — о товарищеском матче: «Это позор, Узбекистан обыграет сборную России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости