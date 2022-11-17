Стрепетов: «На меня игра сборной России произвела удручающее впечатление»

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против Таджикистана (0:0).

— На меня игра сборной произвела удручающее впечатление. Мы постоянно расхваливаем молодых российских футболистов, доходило до того, что предлагали в РПЛ расстаться с легионерами и играть только своими. Многих отправляют чуть ли не в топ-клубы. Но так за сборную играть нельзя. Любая команда должна себя уважать. Приезжая в Таджикистан, мы должны забивать два-три мяча, поблагодарить болельщиков и уезжать. Сегодня же футбола не было. Мы не увидели ни рисунка игры, ни голевых эпизодов, хороших комбинаций. Не на что бросить взгляд. И это против такого соперника! Да у нас один Захярян стоит больше, чем вся основа Таджикистана вместе со скамейкой запасных. А у них было два-три момента, и будь они чуть грамотнее в атаке, они бы больше угрожали нашим воротам, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

— Но все же, это экспериментальный состав сборной...

— Безусловно, но все равно играть надо на победу. А я этого не увидел — ни экспериментальной сборной, ни сборной будущего, ни сборной настоящего. Сегодня команда оставила удручающее впечатление своей игрой.

— Где же им черпать вдохновение, если такое отсутствие перспектив вокруг...

— Ты надеваешь футболку сборной России, это стимул в любом случае и мечта любого футболиста. Все сборники выступают в хорошем чемпионате, имеют отличные контракты, и отношение к своему делу должно быть профессиональным. У нас в РПЛ есть сильные команды, первенство проходит на высоком уровне, а сборная — это лицо чемпионата. А в этом матче я не увидел мастерства...