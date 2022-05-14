Дюков заявил, что РФС не получал приглашений принять участие в Кубке Азии или Америки

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном участии сборной России в официальных международных турнирах вне юрисдикции УЕФА.

— Получал ли РФС приглашение принять участие в Кубке Америки или в Кубке Азии от ваших коллег?

— Нет, таких приглашений не было.

— В сложившейся ситуации возможно ли какое-то изменение статуса крымского футбола?

— Вы же знаете ответ.

Ранее сборная России решениями ФИФА и УЕФА была отстранена от стыковых матчей чемпионата мира-2022 в марте и не примет участие в Лиге наций-2022/2023 (матчи группы стартуют в июне).