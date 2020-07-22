Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Трагедия в Тампере. Как одно поражение привело к ликвидации сборной СССР и ведущего клуба страны

18:56
Матч Югославия - СССР. Фото rusteam.permian.ru
Матч Югославия - СССР. Фото rusteam.permian.ru
Теги:

Сегодня, 22 июля, исполнилось ровно 68 лет матчу 1/8 финала Олимпиады-1952 между Югославией и СССР. Игра состоялась в финском Тампере на стадионе «Ратина» и завершилась со счетом 3:1 в пользу балканской команды.

Эта встреча была переигровкой: два дня назад сборная СССР совершила камбэк и сыграла вничью, уступая к 75-й минуте 1:5. Встреча завершилась 5:5, дополнительное время и серия пенальти тогда еще не были предусмотрены, поэтому состоялась переигровка.

СССР открыл счет уже на шестой минуте — отличился капитан команды Всеволод Бобров, который в предыдущей игре сделал хет-трик. Однако уже к середине первого тайма югославы вышли вперед, а в начале второго тайма забили еще один мяч, победив 3:1.

После вылета с Олимпиады сборная СССР и базовый клуб — ЦДСА — были расформированы. Сборная не проводила матчей больше двух лет — до 8 сентября 1954 года, а ЦДСА вернулся в советский футбол в апреле того же года.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир