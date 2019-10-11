«Такие матчи запоминаются на всю жизнь». Гильерме — о крупной победе сборной России над Шотландией
10:17
Вратарь сборной России Маринату Гильерме опубликовал в своем Instagram пост, посвященный победе национальной команды над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
— Нереальная энергетика арены! — написал Гильерме. — Такие матчи запоминаются на всю жизнь. Спасибо, что верите в нас! Наша цель уже близко.
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