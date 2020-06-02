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Станислав Черчесов: «За границей хотят играть, чтобы зарабатывать. У нас не хотят играть, чтобы сэкономить»

01:05
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал решение возобновить сезон премьер-лиги. Исполком РФС распорядился возобновить чемпионат 21 июня.

— За границей хотят играть, даже без зрителей, чтобы зарабатывать. У нас проскакивает, что не надо играть, чтобы сэкономить, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мы неправильно все это оцениваем, нам тоже в эту реку надо войти. Были критичные статьи: кто-то хотел играть, кто-то не хотел. Футбольному сообществу в этом плане нужно быть более собранными, более объединенными. Продукт «российский футбол» делаем мы. Когда такие публикации были, я испугался, что в правительстве тоже прочитают и скажут: «Если сами не хотите играть, зачем нам подвергать риску?».

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