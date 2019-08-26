Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об обновленном, значительно помолодевшем составе «Спартака».

— В прошлом сезоне ЦСКА омолодился, в этом году — «Спартак». Вы как относитесь к обновлению «Спартака»?

— Так мы тоже помолодели, если вы обратили внимание. Каждый клуб исходит из того, какие цели и планы у них есть. Зачем мне о клубах рассуждать? (Александр Рогулев)

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