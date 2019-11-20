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Станислав Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь»

01:16
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (5:0) заявил, что оскорбления в адрес нападающего Артема Дзюбы, которые звучали во время первого тайма, должны остаться на совести тех, кто их выкрикивал.

— Как восприняли оскорбление частью фанатов Артема Дзюбы? Сам капитан сборной все показал своим уходом без подхода к трибуне.

— В раздевалке мы поздравили друг друга с окончанием отборочного турнира, с хорошим годом. Эту тему мы не обсуждали, по простой причине. Думал, ничему удивляться не буду, оказалось — есть чему. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана — это надо уметь. Оставим это на их совести и будем идти своей дорогой. (Игорь Рабинер)

Сан-Марино — Россия

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