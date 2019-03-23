Станислав Черчесов: "Были бы вы рядом, вам бы доверил пенальти, а не Смолову"

На пресс-конференции Станислава Черчесова накануне матча с командой Казахстана в рамках отбора Евро-2020 случился забавный эпизод. Казахский журналист в атрибутике национальной сборной попросил задать вопрос "из прошлого", который был посвящен пенальти в ворота сборной Хорватии, который не реализовал форвард россиян Федор Смолов.
- Зачем дали Смолову пробить пенальти? Вы уж извините за этот вопрос...
- Нет, очень хороший вопрос. Я вам говорю, как на духу. Были бы вы рядом, я бы вам доверил! Что, завидуете ему? (Обращаясь в зал). Я ответил на ваш вопрос?
- Не совсем.
На этом пресс-конференция была завершена. (Александр Рогулев)
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