Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайший сбор

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявит состав на ближайший сбор в понедельник, 14 марта, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в него будут включены только игроки чемпионата России, так как россияне из европейских клубов не смогут приехать в Москву.

Ближайшие сбор национальная команда проведет с 21 по 27 марта в Москве. Сообщалось, что сборная 26 марта может провести товарищеский матч с молодежной национальной командой.

Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катаре. Из-за этого сборная Польши сразу прошла в финал стыкового раунда.