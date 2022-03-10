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Сегодня, 14:05

Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайший сбор

Виктория Кравченко
Валерий Карпин.
Фото Twitter

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявит состав на ближайший сбор в понедельник, 14 марта, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в него будут включены только игроки чемпионата России, так как россияне из европейских клубов не смогут приехать в Москву.

Ближайшие сбор национальная команда проведет с 21 по 27 марта в Москве. Сообщалось, что сборная 26 марта может провести товарищеский матч с молодежной национальной командой.

Ранее ФИФА отстранила сборную России от участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катаре. Из-за этого сборная Польши сразу прошла в финал стыкового раунда.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-karpin-ob-yavit-sostav-sbornoj-rossii-14-marta/
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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