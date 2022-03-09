Тарасова о снятии сборной России по футболу с ЧМ: «Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на решение ФИФА отнять у сборной России по футболу право выступать на чемпионате мира в Катаре.

«Наши в футболе не самые сильные, но они заслуживали сыграть отборочный матч на чемпионате мира. Международна федерация неправа в этом случае. Политику и спорт смешивать никак нельзя! Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России в полуфинальном матче отбора должна была сыграть против команды Польши 24 марта, победитель 29 марта должен был встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.