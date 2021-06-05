Газзаев считает, что в матче с Болгарией определится стартовый состав сборной для Евро

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Болгарии.

«До первой игры на чемпионате Европы, которая состоится 12 июня, остается недельный цикл, — сказал Газзаев «СЭ». — Я думаю, там уже определится стартовый состав, который будет выступать на Евро. По итогам встреч с Польшей и Болгарией, конечно же, определяется стартовый состав, который выйдет на первый матч. Надеюсь, что никто не получит травмы, все будут живы-здоровы, тогда у тренера будет выбор сильнейших игроков. Эти две товарищеские игры вошли в программу подготовки к матчам группового этапа чемпионата Европы. Сборы в Австрии и игры с Болгарией и Польшей позволят тренеру сделать выбор стартового состава».

Газзаев также считает, что товарищеские игры перед носят исключительно подготовительный характер.

«Самое главное — это наиграть стартовый состав. Сильный соперник или слабый — это не важно. Сильные соперники будут на чемпионате Европы — это Бельгия, Дания, Финляндия. Лучшие команды будут играть на Евро. Товарищеские игры перед турниром носят исключительно подготовительный характер, не более того», — добавил Газзаев.

Контрольный матч перед Евро-2020 Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 18:00 (по мск). Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

(Артем Бухаев)