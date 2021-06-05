Лоза считает, что приезд Киркорова на тренировку сборной России может принести удачу

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал посещение народного артиста Филипа Киркорова тренировки сборной России перед товарищеским матчем против Болгарии.

«Наши артисты всегда ездили на олимпиады и чемпионаты, будь это хоккей, футбол или другой вид спорта, без разницы. Считается, что если они посещают наших спортсменов, то это придает удачу. Это поднимает команде дух. Артисты способны настроить сборную на хороший результат», — сказал Лоза «СЭ»

Сегодня, 5 мая, национальная команда проведет игру против сборной Болгарии. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.