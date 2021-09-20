Министр спорта Московской области отреагировал на вызов Глушакова в сборную России

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» вызов полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в сборную России.

«Он эмоционально готов, несмотря на возраст. У него есть самоотдача, желание и опыт. То, что он ведет за собой «Химки», и его нахождение в списке бомбардиров говорят о том, что он готов. Это футболист, который находится в хорошей форме. Всегда в команде должен быть мастер, у которого есть опыт выступления за сборную. Он должен привнести уверенность в команду национальной сборной», — сказал Терюшков «СЭ».

34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 мск) и против Словении (11 октября, 21.45 мск).

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