Министр спорта Московской области отреагировал на вызов Глушакова в сборную России
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» вызов полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в сборную России.
«Он эмоционально готов, несмотря на возраст. У него есть самоотдача, желание и опыт. То, что он ведет за собой «Химки», и его нахождение в списке бомбардиров говорят о том, что он готов. Это футболист, который находится в хорошей форме. Всегда в команде должен быть мастер, у которого есть опыт выступления за сборную. Он должен привнести уверенность в команду национальной сборной», — сказал Терюшков «СЭ».
34-летний игрок «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.
В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 мск) и против Словении (11 октября, 21.45 мск).
Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю