Сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы
Пресс-служба сборной России в Twitter намекнула на то, что в команду могут вернуться полузащитник «Химок» Денис Глушаков и форвард «Зенита» Артем Дзюба.
В соцсети команды появилась фотография футболистов.
Сегодня, 20 сентября, будет объявлен состав сборной России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022. В следующем месяце команда проведет два матча: 8 октября сборная сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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