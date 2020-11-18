Слово «Марибор» стало нарицательным. Сборная России провела самый бездарный матч в истории

Сегодня, 18 ноября, исполнилось 11 лет одному из самых неудачных матчей в истории сборной России. В ответной игре отборочного турнира ЧМ-2010 команда Гуса Хиддинка уступила Словении на поле в Мариборе со счетом 0:1. В первой игре дома бронзовые призеры Евро-2008 победили 2:1 и в итоге проиграли по голам на выезде.

В составе сборной России были удалены два футболиста — Александр Кержаков и Юрий Жирков.

Невыход на ЧМ-2010 завершил карьеру Гуса Хиддинка во главе сборной России. Под его руководством россияне провели в 2010 году еще одну игру, а летом его сменил Дик Адвокат.