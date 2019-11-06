Официальный сайт РФС опубликовал информацию о развлекательной программе перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Россия — Бельгия. Игра состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени.

За три часа до матча начнется концертная постановка «Симфоническое КИНО» с хитами группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдет в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка.

Кроме того, один из этажей стадиона превратится в променад XIX века, где болельщиков ждут выступления оркестра Мариинского театра, фотоэкспозиции, уроки классических танцев, мастер-классы от студии музея «Эрмитаж», а также традиционные бельгийские вафли.

Также состоятся автограф-сессии и «Матч со звездами». Соперниками болельщиков сборной станут Владислав Радимов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников.

Начало развлекательной программы — в 17.00 по московскому времени.

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