Шунин объяснил, что ему надо сделать, чтобы вернуться в сборную

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отметил, что для возвращения в сборную России необходимо показывать хорошую игру.

— На тренировку «Динамо» приезжал Кафанов, но ты пока не в сборной. Как оцениваешь перспективы возвращения в национальную команду?

— Кафанов приезжал во многие клубы посмотреть на вратарей, в том числе и к нам. После тренировки мы с ним пообщались. Знакомы давно — работали вместе еще во второй сборной. Виталий Витальевич сказал мне: «Как всегда, много работаешь, тренируешься, выкладываешься по максимуму». Что он ожидал, то и увидел. После Евро я не вызывался в сборную — появилось время, чтобы посмотреть на всё со стороны. Хочу доказать, что достоин находиться в команде и помогать ей.

— По общению с Кафановым не смог определить, насколько он на тебя рассчитывает?