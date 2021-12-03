Шунин объяснил, что ему надо сделать, чтобы вернуться в сборную
Вратарь «Динамо» Антон Шунин отметил, что для возвращения в сборную России необходимо показывать хорошую игру.
— На тренировку «Динамо» приезжал Кафанов, но ты пока не в сборной. Как оцениваешь перспективы возвращения в национальную команду?
— Кафанов приезжал во многие клубы посмотреть на вратарей, в том числе и к нам. После тренировки мы с ним пообщались. Знакомы давно — работали вместе еще во второй сборной. Виталий Витальевич сказал мне: «Как всегда, много работаешь, тренируешься, выкладываешься по максимуму». Что он ожидал, то и увидел. После Евро я не вызывался в сборную — появилось время, чтобы посмотреть на всё со стороны. Хочу доказать, что достоин находиться в команде и помогать ей.
— По общению с Кафановым не смог определить, насколько он на тебя рассчитывает?
— Не имеет значения, что в общении. Важно показывать хорошую игру. Я знаю, какие критерии для вызова в сборную. Должен играть стабильно и минимально ошибаться. Плюс есть требования, как играть ногами, как правильно открываться под защитников и так далее. На эту тему у нас сейчас много разговоров с Сергеичем (Дмитрий Сергеевич Изотов, тренер вратарей «Динамо». - Прим. «СЭ»). Мне есть куда стремиться и над чем работать. Тогда будет и сборная. Я в этом уверен.
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