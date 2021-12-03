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Шунин объяснил, что ему надо сделать, чтобы вернуться в сборную

11:15
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин отметил, что для возвращения в сборную России необходимо показывать хорошую игру.

Антон Шунин. «Блин, такой путь пройден. Верю, что реально бороться за золото». Шунин — о «Динамо», сборной, Карпине, Дзюбе и новом контракте

— На тренировку «Динамо» приезжал Кафанов, но ты пока не в сборной. Как оцениваешь перспективы возвращения в национальную команду?

— Кафанов приезжал во многие клубы посмотреть на вратарей, в том числе и к нам. После тренировки мы с ним пообщались. Знакомы давно — работали вместе еще во второй сборной. Виталий Витальевич сказал мне: «Как всегда, много работаешь, тренируешься, выкладываешься по максимуму». Что он ожидал, то и увидел. После Евро я не вызывался в сборную — появилось время, чтобы посмотреть на всё со стороны. Хочу доказать, что достоин находиться в команде и помогать ей.

— По общению с Кафановым не смог определить, насколько он на тебя рассчитывает?

— Не имеет значения, что в общении. Важно показывать хорошую игру. Я знаю, какие критерии для вызова в сборную. Должен играть стабильно и минимально ошибаться. Плюс есть требования, как играть ногами, как правильно открываться под защитников и так далее. На эту тему у нас сейчас много разговоров с Сергеичем (Дмитрий Сергеевич Изотов, тренер вратарей «Динамо». - Прим. «СЭ»). Мне есть куда стремиться и над чем работать. Тогда будет и сборная. Я в этом уверен.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

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Константин Алексеев все материалы автора
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