Шунин ответил на вопрос, поможет ли Дзюба сборной России
Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался по поводу нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который отказался играть за национальную команду, а затем не был в нее вызван.
— Карпин не исключил возвращения Дзюбы. На твой взгляд, поможет форвард «Зенита» сборной?
— В сборную должны приезжать сильнейшие. И если тренерский штаб видит, что какой-то игрок сильнее других, то, конечно, он должен быть в сборной. Кто бы это ни был — Дзюба или любой другой.
Методология
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