Шунин ответил на вопрос, поможет ли Дзюба сборной России

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался по поводу нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который отказался играть за национальную команду, а затем не был в нее вызван.

— Карпин не исключил возвращения Дзюбы. На твой взгляд, поможет форвард «Зенита» сборной?