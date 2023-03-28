Орещук: «Наверное, Карпин прав, что футболистам будет тяжело играть на турнире ЦАФА после окончания сезона»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Наверное, Карпин прав, что футболистам будет тяжело играть еще и на турнире ЦАФА после окончания сезона. Но, с другой стороны, а когда нам еще играть официальные матчи за сборную? Думать о том, что на этот турнир не надо ехать из-за сильной жары, плохих полей и большим риском вернуть футболистов в клубы с травмами — это перебор и лишнее. Мы либо играем, либо нет. Если игрок боится получить травму, то пусть скажет об этом и не приезжает в сборную. Это право футболиста. Но играть надо официальные матчи всегда, ни одна тренировка не заменит игру», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

13 марта «СЭ» стало известно о том, что РФС договаривается об участии сборной России в летнем чемпионате ЦАФА. Также сообщалось, что в турнире примут участие Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Иран и Афганистан.