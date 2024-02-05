Мирзоян заявил, что вопрос о назначении нового главного тренера сборной России не поднимался

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян ответил, намерена ли организация продлевать контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Эти вопросы у нас решаются на исполкоме. А вы уже заранее звоните и говорите. Я, как член исполкома, не могу вам сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Мирзояна.

Также он рассказал, планирует ли комитет обсудить другие кандидатуры на эту должность, в частности Станислава Черчесова.

«На комитете, который прошел, этот вопрос не поднимался. Есть главный тренер. Он работает. Когда время подойдет, тогда и будем решать», — добавил специалист.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний Карпин работает главным тренером «Ростова», который на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.