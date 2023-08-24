Губерниев: «Я бы поехал в сборную на месте Миранчука и Головина»

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мыслями о том, почему нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали на сентябрьский сбор национальной команды.

«Сейчас Артема Дзюбы нет из-за травмы. Предъявлять Карпину претензии бессмысленно, футболист должен быть здоров и готов. С учетом бэкграунда, который был у Валерия Георгиевича и Дзюбы, их истории взаимоотношений, Артем должен быть здоровым, нацеленным на ворота, как в прошлом сезоне, и быть лучше остальных», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Также он высказался о включении в расширенный список полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Монако» Александра Головина.

«Они одни из лучших футболистов в стране и было бы странно их не вызывать. Естественно, принадлежность к сборной — это важная штука, а поедут они или нет — вопрос, который нужно задавать им. Я бы на их месте поехал. Если они себя еще отождествляют со страной, а я уверен, что так и есть», — добавил комментатор.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.