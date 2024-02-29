Сборные России и Сербии проведут матч в Москве для футболистов с ОВЗ

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал «СЭ» подробности предстоящего матча сборных России и Сербии для футболистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Прежде всего РФС удалось договориться о матче, который должен состояться накануне игры национальной сборной по футболу. Обсудили, что команда зарождается, сборная готова приехать к нам в Россию. Тут вопрос не счета, накала, а прежде всего коммуникации. Зоран, один из ведущих игроков национальной сборной Сербии, который играл в футбол, а потом потерял зрение. Сейчас продолжает играть в футбол, это очень важно.

— В чем уникальность и важность матча?

— Мы все смотрим на табло. Если рассуждать категориями, что главное выигрывать, это неправильно. Футбол подразумевает вовлечение всех. Задача Российского футбольного союза, вовлечь людей с инвалидностью в футбол. 21 числа в такой день людей с синдромом Дауна, ребята будут выводить футболистов и первый удар по мячу, я очень надеюсь, будет. Приглашаем ребят из дружественной нам Сербии поиграть. Тут вопрос не счета, а вовлеченности в футбол.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене».