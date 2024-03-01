Карпин: «Финальный состав сборной России планируем объявить по итогам 20-го тура»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о расширенном составе национальной команды.

«По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20-го тура. Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Ранее тренерский штаб объявил расширенный состав сборной России из 38 футболистов. Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

В предыщем матче сборная России 20 ноября 2023 года в товарищеском матче обыграла Кубу со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.