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Сегодня, 13:41

Сборные России и Ирана планируют провести товарищеский матч в июне

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные Ирана и России планируют сыграть товарищеский матч 2 июня, по данным источника в федерации футбола Ирана.

Место встречи пока неизвестно, поскольку первоначально следует получить разрешение ФИФА на такой матч.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого сборная России не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Ирана вышла в финальную часть ЧМ-2022. По итогам жеребьевки команда попала в группу B, где сыграет с Англией и США. Четвертый участник группы определится по итогам стыкового матча между Уэльсом и победителем игры Шотландия — Украина.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Спартак
Арсенал Т

П1

23%

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Ф1 (-1.0)

18%

1.77

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17%

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П2

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ТБ 2.0

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