Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Мы можем играть и должны играть с Азией, Африкой, Южной Америкой. При нынешних условиях надо играть с Ираном. Это очень сильная, хорошая команда. Иран, Ирак, Саудовская Аравия — то, что надо. Мало смысла проводить просто сборы, хотя это полезно и нужно. Было бы хорошо, если бы сборы заканчивались какой-то контрольной игрой. Я очень рад, что те предположения и пожелания, которые были у меня, сбываются. Я полностью поддерживаю эту идею. ФИФА не имеет никаких юридических оснований помешать проведению матча. Но если у них такое желание есть, могут и помешать», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

О возможном проведении матча сообщил источник в федерации футбола Ирана. Предполагается, что игра состоится 2 июня.