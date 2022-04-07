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Сегодня, 18:09

Колосков назвал позитивным шагом заявления главы УЕФА о российской заявке на Евро-2028 и Евро-2032

Георгий Скобликов
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Почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление главы УЕФА Александера Чеферина о заявке России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

«Заявку мы еще не подавали. Мы должны получить приглашение от УЕФА. Исполком РФС уже проголосовал о том, чтобы официальную заявку подать. К ней прилагается большой пакет гарантий. Эту работу нужно проделать, она зависит от нас. Потом будет образована официальная инспекторская группа, которая проверяет положение дел на местах. Хорошо, что Чеферин подтвердил, что РФС имеет возможность такую заявку подать. С моей точки зрения, это очень позитивный шаг со стороны УЕФА», — сказал Колосков «СЭ».

На пресс-конференции УЕФА глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что организация обсуждает вопрос заявки России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 и скоро примет решение.

В марте стало известно, что УЕФА получил декларации от России, Англии/Северной Ирландии/Ирландии/Шотландии/Уэльса (совместная заявка) и Турции на проведение чемпионата Европы в 2028 году, от России, Турции и Италии — на турнир в 2032 году.

Страны-хозяйки чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах будут объявлены в сентябре 2023 года.

РФС
Александер Чеферин
Вячеслав Колосков
УЕФА
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