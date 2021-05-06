Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев в интервью «СЭ» заявил, что готов выходить в матчах сборной России на любой позиции, отвечая на вопрос о том, где ему удобнее играть в национальной команде.

— Сейчас вы стали гораздо больше играть за сборную. Черчесов в интервью Илье Казакову сказал: «Все должно происходить естественным путем. Тот же Караваев вызывался, не играл, а сейчас стал нашим основным игроком. Мы ему спокойно доверяем».

— Когда меня вызывали на первые сборы, я играл в «Витессе» и ребят, по сути, не знал, к требованиям штаба только привыкал. Поэтому и в заявку вначале не попадал, что, как мне кажется, нормально. Потом привык — и Черчесов постепенно стал давать шансы. Мое дело — их использовать.

— Мне кажется, ваш статус в сборной изменился после двух матчей — когда сначала, играя слева, вы забили сумасшедший гол Сербии, а затем экстренно вышли в меньшинстве на замену в Турции вместо Черышева, после чего преимущество турок сошло на нет, а вы еще и отдали голевую Кузяеву.

— Гол — это, конечно, хорошо, но от защитника в первую очередь требуется другое. И если тот матч и повлиял на статус в сборной, то скорее из-за моей игры в обороне и нашей победы. Стали доверять. Плюс в «Зените» я провожу все игры, когда здоров — это тоже важно.

— Комфортно ли вам в сборной постоянно менять фланги?

— Особых проблем нет, быстро переключаюсь. Если бы я никогда не играл слева, было бы сложнее. А я еще в Чехии, в «Яблонеце», полсезона там выходил. Сейчас в сборной привык к тому, что чаще играю на левом фланге. Но там выходить на любой позиции — это вообще космос. Хоть слева, хоть справа. Скажут — и в воротах выйду.

В сезоне-2020/21 Караваев провел 29 матчей за «Зенит», на счету 25-летнего защитника 3 гола и 3 результативных передачи.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Вячеславом Караваевым читайте на сайте «СЭ»