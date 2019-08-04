Сборная России радуется восстановлению Черышева и Кузяева

Пресс-служба сборной России порадовалась, что полузащитники сборной России Денис Черышев и Далер Кузяев восстановились после травм и вернулись на футбольное поле.

– Денис Черышев и Далер Кузяев снова в игре! Полузащитники сборной России восстановились после травм и вернулись на футбольное поле. Это не может нас не радовать🤗 С возвращением, парни, и больше не болейте, вы нам нужны, - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

В воскресенье 28 июля "Валения" в товарищеском матче обыграла "Спортинг"со счетом 2:1. Черышев вышел на поле во втором тайме. Нападающий появился на поле впервые с 21 апреля, дня, когда он получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1). В прошлом сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Он провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Кузяев вышел на поле в матче 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром", заменив на 80-й минуте встречи хавбека Юрия Жиркова. 26-летний российский футболист появился на поле впервые с 21 марта 2019-го. Тогда Кузяев получил травму в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 за сборную России против Бельгии (1:3).