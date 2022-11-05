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Сегодня, 12:06

Сборная России проведет товарищеский матч против Узбекистана 20 ноября

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится 20 ноября в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало встречи запланировано на 15.00 по московскому времени.

Таким образом, сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре. За 3 дня до игры с узбеками, 17 ноября команда Валерия Карпина встретится со сборной Таджикистана в Душанбе.

Сборные России и Узбекистана впервые сыграют друг против друга.

Источник: https://rfs.ru/news/217032

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