Колосков о матче с Узбекистаном: «Сборная России подтверждает, что она не находится в международной изоляции»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о проведении товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

«Очень здорово, что мы сыграем с Узбекистаном. Было бы не совсем продумано, если бы команда собралась ради одной игры. Сейчас вторичен вопрос о том, полезно это или не полезно. Мы сейчас не готовимся ни к чемпионату мира, ни к чемпионату Европы, ни к другим играм. Просто собираем сборную, чтобы показать, что тренеры держат под контролем кандидатов, что если откроют возможность играть в официальных играх, то у нас будет команда, которая тренировалась, которая сыграна.

Самое главное достижение этих матчей в том, что Россия не изолирована от мирового футбола, что это частичные санкции европейских клубов и сборных. А остальной мир в состоянии играть со сборной России. Это показатель, что Россия является полноценным членом ФИФА, что с ней можно играть и ничего за это не будет. Этими играми сборная подтверждает, что она не находится в международной изоляции», — сказал Колосков «СЭ».

Матч сборных Узбекистана и России состоится 20 ноября. Встреча пройдет на центральном стадионе «Пахтакор». Начало — в 15.00 по московскому времени.

За три дня до игры с Узбекистаном, 17 ноября сборная России проведет матч против команды Таджикистана в Душанбе.