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18 февраля, 23:45

Сборная России проведет мартовские матчи в новой форме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России сыграет в мартовских товарищеских матчах в новой форме.

Об этом в своем Telegram-канале написал PR?менеджер Российского футбольного союза (РФС) Дмитрий Коновалов. Позже он удалил или отредактировал сообщение.

Сборная России 21 марта проведет товарищеский матч против сборной Сербии. 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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