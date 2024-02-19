Непомнящий — о матчах сборной России против Сербии и Парагвая: «Блестяще!»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России против Сербии и Парагвая.

«РФС работает серьезно. Приглашали Камерун, блестяще все провели. Предстоящие два матча с Сербией и Парагваем должны быть интересным. В любом случае проведение таких матчей — блестяще! 100 процентов буду на Сербии. Я был под впечатлением после игры с Камеруном на «ВТБ-Арене». Уверен, что будет аншлаг и на этих матчах», — цитирует Непомнящего Betonmobile.ru.

Сборная России 21 марта проведет товарищеский матч против сборной Сербии. 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.