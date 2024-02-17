Лантратов — о сборной России: «Если кто-то ездит в сборную из одолжения, то точно не я»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов рассказал об эмоциях после попадания в сборную России.

«Я считаю, что пока не дебютировал — все-таки с Катаром я сыграл мало. Но я готов ездить в сборную, для меня вызов в национальную команду — это честь и престиж. Если кто-то ездит в сборную из одолжения, то точно не я. Все адекватные люди стремятся попасть в национальную команду своей страны», — приводит слова Лантратова Sport24.

25 марта пройдет товарищеский матч между сборными России и Парагвая на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.